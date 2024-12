Santos e Corinthians têm jogadores convocados para o Sul-Americano sub-20

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira a convocação da Seleção Brasileira para a disputa do Sul-Americano Sub-20. Foram chamados 23 atletas para a competição que acontece entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025 na Venezuela. Corinthians e Santos vão perder jogadores importantes no time profissional no começo da temporada, sobretudo em compromissos do Paulistão.

O Timão teve dois nomes convocados. Quem mais preocupa é o volante Breno Bidon, que terminou a temporada 2024 como titular da equipe principal. O goleiro Felipe Longo também está na lista.

Defendendo o vice-campeonato paulista, o Santos também vai perder duas peças importantes. O técnico Ramon Menezes incluiu o lateral JP Chermont e o zagueiro Jair na lista da Seleção Sub-20.

O Internacional foi o clube com o maior número de convocados, com três. Vasco, Atlético-MG e Grêmio vão perder duas peças, cada.

Os atletas convocados terão de se apresentar no dia 7 de janeiro, na Granja Comary (RJ). A delegação segue para a Venezuela no dia 19.

Confira os convocados para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros



Felipe Longo - Corinthians



Otávio - Cruzeiro



Robert - Atlético

Laterais



JP Chermont - Santos



Pedro Lima - Wolverhampton (ING)



José Guilherme - Grêmio



Leandrinho - Vasco

Zagueiros



Anthony - Goiás



Bordon - Lazio (ITA)



Iago - Flamengo



Jair Paula - Santos

Meio-campistas



Bidon - Corinthians



Gabriel Carvalho - Internacional



Kauan Rodrigues - Fortaleza



Moscardo - Stade de Reims (FRA)

Atacantes



Alisson - Atlético



Deivid Washington - Chelsea (ING)



Gustavo Prado - Internacional



Nathan Fernandes - Grêmio



Pedrinho - Zenit (RUS)



Rayan - Vasco



Ricardo Mathias - Internacional



Wesley - Al-Nasr (SAU).