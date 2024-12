Santos acerta a rescisão contratual de Billy Arce

Billy Arce não é mais jogador do Santos. O atacante acertou a sua rescisão contratual nesta sexta-feira. A informação foi inicialmente divulgada pelo Diário do Peixe e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O equatoriano foi contratado para a segunda metade do ano, mas nunca conseguiu se encaixar no Peixe. Ele foi relacionado para apenas seis embates e disputou dois, ambos saindo do banco de reservas.

A última vez que o equatoriano atuou, aliás, foi em 30 de agosto, no empate de 2 a 2 com a Ponte Preta, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ficou em campo por cerca de 10 minutos.

Billy Arce tinha contrato com o Santos até 2025.

Ao longo da sua carreira, o atacante soma passagens por Once Caldas-COL, Deportivo Pasto-COL, Peñarol-URU, Independiente del Valle-EQU, LDU-EQU, Barcelona de Guayaquil-EQU, Emelec-EQU e Extremadura UD-ESP.