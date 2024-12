SAF da Portuguesa atrai profissionais, empresas e gera esperança com estilo "heavy metal"

A "Era SAF" da Portuguesa já começou. Há vinte dias, a Tauá Futebol, braço da Tauá Partners, assumiu a gestão de um dos clubes mais tradicionais do País com o objetivo de resgatar o orgulho da comunidade lusitana reconduzindo a equipe à elite do futebol brasileiro. Para isso, um longo caminho deverá ser percorrido, mas o início de trabalho já tem atraído profissionais relevantes do mercado, empresas e a esperança do torcedor, apesar dos R$ 550 milhões em dívidas, que deverão ser pagas após renegociação através do pedido de recuperação judicial.

A SAF da Portuguesa tem três pilares: a Tauá Partners, que é quem vai gerir o clube, a Xp Investimentos, que financiará o projeto, e a Revee, responsável pela transformação do estádio do Canindé em uma arena modernoa multiuso, que promete ser o mais novo reduto de grandes shows na cidade de São Paulo.

Alex Bourgeois é quem está à frente do projeto. O CEO da SAF da Portuguesa é sócio da Tauá Partners, já esteve em outros clubes do futebol brasileiro, como São Paulo e Figueirense, mas se notabilizou pelo trabalho no Lens, da França, levando o clube até a Primeira Divisão do país e conquistando o vice-campeonato nacional na temporada 2022/23, ficando atrás somente do Paris Saint-Germain por um mísero ponto.

"A gente assumiu há 19 dias. Sabemos que tem uma expectativa gigante, mas só assumimos há 19 dias. Estamos fazendo coisas diferentes, temos um processo muito profundo não só na contratação do técnico, mas também dos profissionais de staff e jogadores. Fazemos avaliações quantitativas, qualitativas, comportamentais. Temos um processo profundo para as pessoas entenderem que o que a gente está fazendo tem base", disse Alex Bourgeois, CEO da SAF da Portuguesa, em entrevista à Gazeta Esportiva.

De volta à Primeira Divisão do Campeonato Paulista em 2025, a Portuguesa contará com um aporte de R$ 12 milhões em janeiro. A tendência é que no segundo semestre do ano outros R$ 18 milhões sejam repassados ao clube, que terá um aporte total de R$ 30 milhões para essa primeira temporada de SAF.

A ideia é aumentar os aportes conforme a equipe for subindo de divisão e retomando gradativamente o protagonismo nos cenários estadual e nacional. O objetivo da SAF é levar a Portuguesa de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em cinco temporadas.

Escolha dos profissionais e estilo "heavy metal"

A "nova Portuguesa" tem trabalhado não só na montagem do elenco para 2025, mas também na contratação de profissionais para os diferentes departamentos do clube.

Tadeu Oliveira Júnior é o diretor executivo de futebol. Sérgio Guerreiro, ex-Atlético-MG, será o diretor das categorias de base. O Dr. Turibio Leite de Barros, criador do Reffis, do São Paulo, comandará o núcleo de saúde e performance. Já Fred Mourão, antigo diretor de comunicação e marketing do Flamengo, liderará a mesma área da Lusa.

"São dois grupos de pessoas. São pessoas da minha confiança, porque a gente quer trabalhar com pessoas que a gente conhece. A maioria dos profissionais vem de clubes ou do mercado em geral. Esperamos não só conhecimento, mas a experiência deles para o que estamos fazendo. Não somos um clube de futebol, somos uma empresa que lida com futebol. Estamos trazendo gente que não tem muito vício. Se você quer fazer algo diferente, você não faz com pessoas que tem certos vícios", comentou o CEO.

Para a escolha do treinador, Alex Bourgeois procurou primeiro definir o estilo de jogo da Portuguesa. A partir daí o profissional foi contratado com a missão de seguir à risca o "DNA da Lusa". Aos 35 anos, Cauan de Almeida, que estava no América-MG comandará a equipe em 2025.

"O DNA da Portuguesa é o que chamo de heavy metal. O que queremos implementar é o que mais se aproxima do que o Klopp fazia no Liverpool, que é o modelo que a gente acredita que mais se adapta às características do futebol brasileiro. E por isso o Cauan foi escolhido, porque ele já desenvolve esse modelo de jogo em todo lugar que ele passou. Intensidade, transição rápida, jogo direto, pressão alta", comentou Alex Bourgeois.

Novo estádio

No pacote da SAF também está prevista a modernização do Canindé, que será transformado em uma arena multiuso. O local, que deverá ter capacidade para 30 mil torcedores em dias de jogos e 45 mil em dias de shows, promete ser o mais novo reduto de espetáculos da cidade de São Paulo, rivalizando com o Allianz Parque, casa do Palmeiras.

As obras, entretanto, não tem previsão para iniciarem. A SAF precisará dar entrada em todas as burocracias e sonha em começar a reforma do Canindé ainda em 2025.

"Isso deve começar em janeiro de 2026. O sonho de consumo é começar a obra em novembro de 2025.A capacidade será de 30 mil em dias de jogo, 45 mil para shows. Temos um acordo com eles, eles ficam com a maior parte da arrecadação dos shows, nós ficamos com uma parte menor. Já o futebol é 100% nosso", explicou o CEO.

Os gestores veem o Canindé como um ativo de grande valor pela localização privilegiada. O estádio ocupa uma área na beira da Marginal Tietê, oferecendo fácil acesso, próximo à estação de metrô, rodoviária e aeroporto, diferenciais extremamente importantes para um futuro reduto de shows.

Modernização do CT

Localizado na região do Parque Ecológico do Tietê, próximo ao CT do Corinthians, o Centro de Treinamento da Portuguesa também passará por reformas. A gestão da SAF reconhece que será preciso realizar melhorias na estrutura usada pelos jogadores para poder cobrar os resultados que estão no radar para os próximos anos.

O novo CT da Portuguesa será chamado de "Aldeia Lusa". O projeto prevê um novo complexo em 12 meses, tocando as obras de forma modular, ou seja, enquanto uma parte está em obras, as outras podem continuar sendo usadas pelo elenco.

Para essa modernização do CT, a Portuguesa conta com a influência do Dr. Turibio Leite de Barros, um dos fisiologistas mais renomados do Brasil e responsável pela criação do Reffis, que hoje é o núcleo de saúde e performance do São Paulo e por muito tempo a grande referência em estrutura no País.

"Temos o desafio de trazer parceiros. Nós já estamos trazendo, aliás. Por enquanto, não posso citar todos os parceiros que vão estar conosco, porque estão pouco a pouco formalizando essa parceria, mas queremos fazer no segmento que compete um centro de referência. Nós já estamos bem adiantados na formalização de um acordo com uma instituição educacional e vamos fazer cursos já começando com o curso de pós-graduação em medicina esportiva. Vão ter médicos que estarão conosco lá de um curso de pós-graduação e, com isso, já estamos conseguindo parceiros para proporcionar equipamentos de alta tecnologia, uma vivência dentro de um clube que vai estar se reconstruindo de uma maneira que o próprio profissional vai aprender o que está acontecendo lá e esses cursos vão contemplar pouco a pouco até os próprios atletas das categorias de base", comentou Turibio.

Uma das empresas que fecharam parceria com a Portuesa é a Gatorade, marca de isotônicos líder no mercado e que fará um teste de alta tecnologia durante a pré-temporada do elenco, que acontecerá no CT do Desportivo Brasil, em Porto Feliz, no dia 2 de janeiro.

"Vamos ter apoio da Gatorade, que vai fazer um teste de alta tecnologia com os jogadores. Vamos ter ajuda de uma empresa de termografia, que vai levar o equipamento mais moderno pra mostrar como funciona o diagnóstico de prevenção de lesão com base na termografia. Isso é só o começo. Vamos fazer muita coisa com o perfil de um centro que quer ser o melhor e tenho certeza que daqui a não muito tempo vamos ter resultados pra mostrar do ponto de vista de todas essas áreas. Vamos ter programas de monitoramento de atletas que eu te diria que nenhum clube do Brasil ainda tem", afirmou o fisiologista.

"Esse teste da Gatorade já foi feito algumas vezes no Brasil, inclusive na Seleção Brasileira. É um teste que mede a taxa de sudorese do atleta, ou seja, você vai saber atleta por atleta quando ele está perdendo liquido, quantos litros por hora ele perde de suor. Isso permite que você estabeleça uma estratégia individualizada de hidratação. O teste também proporciona a ideia de quanto cada atleta tem de sódio no seu suor. Câimbra aparece pela grande influência da perda, sem devida reposição, do sódio do suor. Isso te permite adequar a reposição de sódio, seja no isotônico, seja na forma de pedrinha de sal que costumamos dar ao atleta. Estamos começando o ano conhecendo detalhadamente cada atleta, com necessidades individuais a serem entendidas", completou.

Além da Gatorade, a Portuguesa também contará com o apoio da i-motion, roupa de eletroestimulação de corpo inteiro, Kelvin termografia, Nutraer hidratação, Oxy Brasil, empresa de câmaras hiperbáricas, e Hudl, que fornecerá gps e ferramentas de monitoramento tecnológico.

Com profissionais renomados, processos bem definidos e modelo de gestão empresarial, a SAF da Portuguesa vem resgatando a esperança e o orgulho dos torcedores lusitanos. Todos os envolvidos nessa "nova era" sabem que a reconstrução do clube levará tempo, mas ao menos agora a comunidade lusitana vê uma luz no fim do túnel, cada vez mais reluzente.