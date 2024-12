Ronaldinho Gaúcho lança curso on line para desenvolver novos talentos para o futebol

Ronaldinho Gaúcho lançou, nesta sexta-feira, um curso on line para para promover a capacitação tática e técnica de jovens atletas. Trata-se do Manual do Bruxo, ecossistema de ensino criado por ele e que irá ao ar no início de 2025.

De forma dinâmica, o ídolo apresentará videoaulas que vão desenvolver a criatividade, a ginga e a técnica dos alunos, com o intuito de devolver aos fãs o carinho recebido ao longo dos anos e resgatar a magia do futebol mundial. As gravações foram feitas em um estádio com o trabalho de uma dezena de câmeras e cerca de 400 profissionais.

"Passei anos jogando bola e conquistando muita coisa boa. O Manual do Bruxo é um jeito que encontrei de agradecer tudo que o futebol me deu durante minha vida, que o projeto inspire a turma nova a praticar o futebol de um jeito alegre e divertido", disse Ronaldinho Gaúcho.

O Manual do Bruxo é dividido em drible, bola parada, passe, finalização, condução, cruzamento, domínio, movimento de pescoço e dicas únicas para os jogadores do futuro. Além disso, há uma parte especial que conta em detalhes a história do craque.

Quem adquirir o curso terá o direito de fazer as seletivas que serão realizadas nas principais capitais do Brasil. O curso online é aberto para o público em geral, enquanto que, nas avaliações presenciais, poderão participar meninos e meninas que tenham entre 7 e 25 anos.

As seletivas terão três etapas, que serão coordenadas por diversos profissionais do esporte, incluindo analistas de desempenho, representantes de clubes de futebol, ex-treinadores e ex-atletas. Ronaldinho Gaúcho estará presente na terceira e última fase, como forma de incentivar e inspirar os finalistas.