Rivaldo analisa conquista de Vinicius Júnior: "Já merecia ter ganho a Bola de Ouro"

Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, analisou a temporada de Vinicius Júnior e preferiu acreditar que o resultado polêmico da Bola de Ouro não aumentou as chances do brasileiro ganhar o prêmio The Best da Fifa.

"Não acredito que tenha influenciado. Ele já merecia ter ganho a Bola de Ouro, mas precisamos respeitar o Rodri que venceu no final das contas. Vinícius venceu agora por seus méritos, por tudo que fez, pelos títulos que conquistou, por sua grande participação em finais e quando o Real Madrid mais precisou dele", afirmou o craque à Betfair.

O ex-atleta também não escondeu sua insatisfação ao saber que, para alguns, Vinicius Júnior não ficaria no top-3 da premiação.

"A minha decepção foi saber que tivemos mais de 70 treinadores que o deixaram de fora dos três melhores. Isso só mostra que as pessoas que estão votando não têm critério nenhum. Como um jogador que ganhou o que ele ganhou, se destacou na Champions League e faz o que ele fez na final fica de fora do Top 3?", comentou.

Para finalizar, o ex-jogador falou sobre a hegemonia que o Real Madrid vem construindo nos últimos anos e como ele gostaria de ver outros clubes repetindo o sucesso da equipe espanhola.

"Todo mundo sabe que o Real Madrid é um dos melhores times do mundo e, de um tempo para cá, está na frente de todos os outros times. Seja na Champions ou até mesmo como vimos no Mundial, o time joga muito bem. É uma sequência de anos que o time vem sendo campeão e se distanciou dos outros clubes quando olhamos para o número de títulos da Champions, por exemplo", disse.

"O trabalho do Florentino Pérez, em todas as contratações dentro e fora de campo, mostra o gestor que ele é, então só podemos dar parabéns e esperar para ver se vai aparecer algum outro clube com uma sequência como essa. Eu espero que o Barcelona, Milan ou mesmo algum time da Inglaterra possa pegar uma sequência como o Real Madrid pegou", finalizou.