Rival do Botafogo na Recopa, Racing renova com técnico Gustavo Costas

O técnico Gustavo Costas seguirá à frente do Racing, campeão da Sul-Americana, até o final de 2025. A renovação foi oficializada, nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa com a presença do treinador, do presidente Diego Milito e de Sebastián Saja, diretor. A continuidade do comandante foi anunciada apenas um dia após a nova gestão assumir o clube, que duela contra o Botafogo na Recopa.

Botafogo e Racing se enfrentam no final de fevereiro. O duelo de ida acontece em Buenos Aires, no dia dia 20, enquanto a volta está marcada para o dia 27, no Rio de Janeiro. Gustavo Costas demonstrou entusiasmo com a renovação e comentou novos "desafios".

"Estou muito feliz por continuar em casa. Sabemos que o caminho está mais elevado do que nunca, mas estamos prontos para superar os desafios. Temos uma equipe sólida e comprometida, com jogadores que entendem o que significa pertencer a este clube", disse o treinador.

Atual campeão da Copa Sul-Americana ao bater o Cruzeiro na final por 3 a 1, Costas terá a missão de liderar o Racing na disputa da Libertadores de 2025 e manter o clube competitivo em alto nível no futebol do continente.

Durante o anúncio, o presidente e ex-jogador Diego Milito destacou a importância do técnico para os objetivos futuros da equipe. "É um prazer que ele continue. Fizemos um grande esforço porque ele merece e está alinhado com o que todos queremos para o Racing."

Com a renovação acertada, o Racing planeja iniciar a pré-temporada no dia 3 de janeiro, já com os olhos voltados para o Campeonato Argentino. A estreia da equipe acontece no final do mês, contra o Barracas Central, fora de casa.