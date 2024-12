Red Bull Bragantino anuncia acordo com mesmo fornecedor esportivo do Palmeiras

O Red Bull Bragantino terá um novo fornecedor de material esportivo para a temporada 2025. Nesta sexta-feira, o clube paulista confirmou o acordo com a Puma, que já patrocina o Palmeiras.

A validade do contrato é de cinco temporadas, ou seja, até 2030. Haverá o fornecimento de material esportivo para todas as categorias do clube ? profissional e base, feminino e masculino. A Puma já patrocina o RB Leipzig, outro time sob controle da Red Bull.

"A Puma tem forte presenc?a no futebol brasileiro, o que nos da? a tranquilidade necessa?ria de ter um parceiro forte e comprometido com nossa visa?o de longo prazo e busca pelo sucesso", afirmou Andre? Rocha, CEO do Red Bull Bragantino.

O Red Bull Bragantino informa que a nova colec?a?o da Puma sera? apresentada em 2025 e estara? disponi?vel para venda em todos os canais da marca e do clube.