Prancheta do PVC: como ficaria o Palmeiras com Paulinho e Andreas Pereira

Como Abel Ferreira escalaria o Palmeiras com as chegadas de Paulinho e Andreas Pereira? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Verdão está nos ajustes finais da contratação de Paulinho junto ao Galo e abriu negociação com o Fulham por Andreas Pereira.

Seria Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno e Andreas Pereira se vier; Estêvão (no segundo semestre Facundo Torres), Raphael Veiga e Paulinho; e o centroavante tem que achar.

Eu não acredito no Paulinho de 9. Se forem dois atacantes, ele brilha. Se for de 9, não joga. A não ser que o Abel faça com ele o que fez com o Rony e ainda não conseguiu fazer com o López.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Andreas ampliaria as opções no meio de campo do Palmeiras, mas é melhor como segundo volante do que como ponta de lança.

No 4-2-3-1, o Andreas pode jogar como 8 ou como 10. Só que o Andreas não tem gol — ele faz um gol a cada 10 jogos.

Para ser 10, ele não faz gol, então o lugar ideal para ele é na função do Richard Ríos. Ele agrega mais que o Ríos, Andreas é mais jogador.

Ele tem passe, lançamento e aproximação. Vai entrar na área, vai incomodar o adversário, vai jogar. É muito bom jogador, mas ele não tem gol.

Paulo Vinícius Coelho

