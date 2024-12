Perto do Cruzeiro, Bolasie revela ser fã de Ronaldo e Ronaldinho

Apesar do rebaixamento do Criciúma, o atacante Yannick Bolasie fez sucesso na temporada 2024 no futebol brasileiro e, por isso, está perto do Cruzeiro. O atleta destacou que tem grande simpatia por um ex-jogador do clube mineiro, o ex-artilheiro Ronaldo Fenômeno, além de admiração por outra estrela brasileira.

"A minha geração acompanhava o Ronaldinho (Gaúcho) e o Ronaldo. Esses jogadores enlouqueciam a torcida. Eu assistia isso pela TV e, por isso, quis ir para o futebol", disse, em entrevista ao canal de Duda Garbi.

Em campo, apesar de estar longe de seu país de origem, Bolasie tem um estilo despojado para se adaptar um pouco aos brasileiros. O jogador, nascido na França - mas com nacionalidade congolesa e inglesa -, considera importante interagir com torcedores.

"Muitos torcedores têm seus sonhos por meio de jogadores e tento ajudar nisso", comentou.

Aos 35 anos, Yannick Bolasie terminou a temporada pelo Criciúma com 36 jogos, 8 gols e 4 assistências.