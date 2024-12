Paulinho é centroavante? Entenda como jogador pode se encaixar no time do Palmeiras

O Palmeiras está muito próximo de encaminhar a contratação de Paulinho, atacante do Atlético-MG. O jogador pode ser uma peça importante no ataque do time de Abel Ferreira por causa de sua versatilidade. No clube mineiro, Paulinho já atuou como centroavante e como ponta, duas posições carentes no Palmeiras.

Nos dois últimos anos o jogador foi o artilheiro do Atlético-MG. Em 2023, ele marcou 31 gols e, em 2024, 19, assumindo o posto de goleador ao lado de Hulk. Paulinho também foi o vice-artilheiro da Copa Libertadores nas duas últimas temporadas.

No Atlético-MG, a posição que ele mais ocupou no ataque foi pelos lados do campo, formando um trio de ataque com Hulk na outra ponta e Deyverson, de centroavante. Ele, porém, já foi utilizado como referência no ataque e pode desempenhar essa função no Palmeiras.

É possível que a negociação por Paulinho possa evolver alguns jogadores palmeirenses, já que o clube mineiro pediu 25 milhões de euros (cerca de R$ 162,39 milhões) pelo atleta, valor considerado alto pelo clube paulista.

Caso a contratação seja concretizada, o Palmeiras teria de esperar para poder contar com um jogador. Após a final da Libertadores, Paulinho fez uma cirurgia e, nesse momento, se recupera de lesão. O foco do clube seria contar com o jogador no Mundial de Clubes, que vai ser disputado no meio de 2025.