Paulinho chegaria para resolver o problema no ataque do Palmeiras? Vote!

O nome da vez no Palmeiras é o atacante Paulinho, atualmente no Atlético-MG. Os clubes conversam para viabilizar a chegada do atleta de 24 anos ao Verdão. O ataque é um dos setores que o clube planejava se reforçar, posição que vinha recebendo fortes críticas de torcedores.

Versátil, Paulinho atua, geralmente, pelo lado esquerdo. Destro tem como principais características o drible e a velocidade. Contudo, o jogador pode também atuar como um centroavante, que é uma posição "carente" no Verdão. Flaco López é centroavante de origem, enquanto Rony, que também jogou neste setor, pode render mais se escalado como um ponta.

Os números de Paulinho no Atlético-MG são relevantes. O atleta está na equipe mineira desde 2023. Ao todo, ele disputou 120 jogos, marcou 50 gols e deu 12 assistências. Apenas nesta temporada, ele disputou 59 jogos e teve 19 bolas na rede.

Em seu período no Galo, Paulinho deu trabalho para os adversários. De acordo com dados do Sofascore, o camisa 10 do time mineiro de 189 dribles certos, 116 passes decisivos e 264 finalizações, sendo 132 no gol. Com 469 ações na área rival, precisa de 156 minutos, em média para participar de gol.