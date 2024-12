McGregor questiona coragem de Topuria para lutar nos meio-médios do UFC

Sem lutar desde 2021, Conor McGregor garante estar recuperado fisicamente e focado em protagonizar um retorno triunfal ao UFC em 2025. Até o momento, o ex-campeão da companhia não possui uma data, nem oponente para retornar à ação, porém se recoloca no MMA apelando para o 'trash talk'. Agora, o irlandês voltou sua mira para Ilia Topuria, dono do cinturão do peso-pena (66 kg) da empresa.

Em sua conta oficial no 'X', McGregor não levou a sério a declaração do georgiano a respeito do futuro de sua carreira. Recentemente, Topuria revelou ter o desejo de ser campeão do peso-leve (70 kg) e até dos meio-médios (77 kg) do UFC no futuro. Já na última quinta-feira (19), o veterano fez questão de lembrar que, em 2016, subiu dos penas direto para competir nos meio-médios em cima da hora.

Originalmente, o irlandês enfrentaria Rafael dos Anjos, campeão dos leves na época, mas este se lesionou e deixou a luta, sendo substituído por Nate Diaz. Como não viu problemas com a alteração, Conor aceitou o novo duelo em uma divisão diferente e levou a pior. Questionado por um fã se Ilia teria a mesma reação de se arriscar em trocar os penas pelos meio-médios, 'Notorious' duvidou da coragem do desafeto em lidar com lutadores maiores e mais poderosos. Vale pontuar que os atletas estão se estranhando de forma pública e constante.

"E imediatamente a luta foi feita. O campeão dos penas subiu para os meio-médios. Vamos lá! #SomenteLutadoresDeVerdade. Nunca, ele (Topuria) tem a coragem de um gatinho", escreveu o ex-campeão do UFC.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 36 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

And straight away the fight was made. 145lb World Champion up to 170lb.

Let's go! #RealFightersOnly https://t.co/RFIyw0ldVh

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 19, 2024

Never, he has the balls of a kitten. https://t.co/2v3XVXRJet

- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 20, 2024