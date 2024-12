Mariano se despede do Atlético-MG e já pensa em novo clube

O lateral direito Mariano está fora do Atlético-MG e terá de buscar um novo time para 2025. Por decisão do clube, o jogador não teve o contrato renovado. Nas redes sociais, ele falou sobre a sua saída do Galo, deixando a entender que a decisão foi unilateral.

"Fala, Massa! Dia triste para mim, pois não queria me despedir dessa torcida maravilhosa, mas não depende só da minha vontade... Saio com a sensação de dever cumprido, por ter conquistado títulos marcantes na história do Galo. Sei que deixei em campo o máximo que podia", comentou o atleta nas redes sociais.

Mariano deixou claro que, apesar dos 38 anos, pretende seguir com a carreira de atleta. "A vida segue, me sinto um menino experiente, pronto para defender as cores do meu próximo clube. Minha última partida pelo Atlético foi a final da Copa Libertadores da América. Apesar de o resultado coletivo não ter sido o desejado, sei que desempenhei bem minha função em campo e deixei uma lembrança individual positiva para essa apaixonada torcida e um bom cartão de visitas para um futuro desafio, no Brasil ou no exterior", afirmou.

Para Mariano, o fim da passagem pelo Atlético-MG, após as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, traz um pequeno sentimento de frustração. "Não vou mentir que esperava terminar minha passagem por aqui de outra maneira, mas Deus sabe de todas as coisas. Aos companheiros e todos os colaboradores do Atlético, um muito obrigado por participarem da realização do sonho de participar dessa história. Aos proprietários do Clube, desejo todo o melhor e muito sucesso", encerrou.