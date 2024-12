Libertadores: Corinthians defenderá tabu contra Universidad Central-VEN; confira

O Corinthians terá pela frente o Universidad Central, da Venezuela, na segunda fase da Copa Libertadores. Além de buscar avançar para o terceiro estágio do torneio, o Timão defenderá um tabu nos jogos diante da equipe de Caracas.

O Corinthians, em toda sua história, nunca perdeu para times venezuelanos. Em 10 jogos, o Timão soma nove vitórias e um empate, com 33 gols marcados e seis sofridos.

O recorte conta com confrontos contra Seleção de Caracas, Minervan, Deportivo Táchira e Deportivo Lara. Essa será a primeira vez na história que Corinthians e Universidad Central se cruzam.

O Timão voltará a enfrentar um clube venezuelano depois de mais de cinco anos. O último duelo ocorreu em maio de 2019, contra o Deportivo Lara, pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

As datas dos confrontos ainda serão confirmadas pela Conmebol, mas a tendência é que o Corinthians encare o Universidad Central na Venezuela no dia 19 de fevereiro e jogue a volta na Neo Química Arena no dia 26. Quem levar a melhor na eliminatória, garante vaga na terceira fase, último passo antes da fase de grupos.

Veja confrontos do Corinthians contra venezuelanos:

Deportivo Lara 0 x 2 Corinthians (Copa Sul-Americana de 2019)



Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara (Copa Sul-Americana de 2019)



Deportivo Lara 2 x 7 Corinthians (Copa Libertadores de 2018)



Corinthians 2 x 0 Deportivo Lara (Copa Libertadores de 2018)



Corinthians 6 x 0 Deportivo Táchira (Copa Libertadores de 2012)



Deportivo Táchira 1 x 1 Corinthians (Copa Libertadores de 2012)



Corinthians 6 x 0 Minerven (Copa Conmebol de 1994)



Minerven 2 x 5 Corinthians (Copa Conmebol de 1994)



Seleção de Caracas 0 x 2 Corinthians (Torneio Internacional de 1953)



Seleção de Caracas 1 x 2 Corinthians (Toneio Internacional de 1953)