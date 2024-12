LeBron bate recorde de Abdul-Jabbar e Lakers superam Kings na NBA; Celtics perdem

LeBron James voltou a fazer história na NBA na noite desta quinta-feira. O astro do Los Angeles Lakers bateu um recorde de 35 anos, que pertencia à lenda Kareem Abdul-Jabbar, ao alcançar a marca de 57.447 minutos em quadra em jogos da temporada regular ao longo de sua carreira. Foi o suficiente para ajudar os Lakers a vencerem o Sacramento Kings numa rodada quase cheia, com 13 jogos, depois de uma quarta sem jogos e da final da NBA Cup, na terça.

Ao permanecer em quadra por 34 minutos nesta quinta, LeBron derrubou o recorde de 57.446 minutos, que era de Abdul-Jabbar, seis vezes campeão da NBA e seis vezes eleito o MVP, o melhor jogador da temporada. A lenda, que também brilhou nos Lakers, encerrou sua carreira em 1989.

A marca se refere apenas ao tempo de jogo durante a temporada regular, sem incluir as partidas dos playoffs. Se incluídos estes jogos, o que alcançaria quase 12 mil minutos, LeBron se aproxima dos 70 mil minutos em quadra. O astro disputa sua 22ª temporada da carreira na NBA. No ano passado, ele já havia superado outro recorde de Abdul-Jabbar, de pontuação. Atualmente, o astro dos Lakers já supera os 41 mil pontos.

"É apenas um compromisso com a arte e com a paixão e amor que tenho pelo jogo. Eu não costumo perder ritmo durante as férias. Sempre tento manter meu corpo em ótima forma", comentou LeBron, que soma mais de 1.500 jogos em sua carreira.

Contra os Kings, fora de casa, o astro foi decisivo na vitória por 113 a 100 ao contribuiu com 19 pontos, seis rebotes e sete assistências. Anthony Davis obteve um "double-double" de 21 pontos e 20 rebotes. Pelos Kings, De'Aaron Fox marcou 26 pontos, enquanto Domantas Sabonis terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos: 18 pontos e 12 rebotes, além de nove assistências.

Os Lakers ocupam o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 15 vitórias e 12 derrotas. Os Kings apresentam retrospecto quase invertido: 13 triunfos e 15 revezes, no 12º posto da tabela.

Líder do Oeste, o Oklahoma City Thunder reagiu após ser batido pelo Milwaukee Bucks na final da NBA Cup, na terça. Fora de casa, superou o Orlando Magic por 105 a 99. Shai Gilgeous-Alexander foi o nome do jogo, com 35 pontos. Isaiah Hartenstein ajudou com um "double-double" de 12 pontos e 12 rebotes.

O Thunder apresenta a segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, líder do Leste. O time de Oklahoma City soma 21 vitórias e cinco derrotas. Já o Magic figura na quarta posição do Leste, com 17 triunfos e 12 revezes.

Dono da terceira melhor campanha da temporada regular, o Boston Celtics tropeçou diante de sua torcida. Perdeu por 117 a 108 para o Chicago Bulls, liderado por Zach LaVine, cestinha da partida, com 36 pontos. Ele teve a companhia de Nikola Vucevic, autor de 16 pontos e 14 rebotes.

Pelos Celtics, Jayson Tatum fez a sua parte, com um "double-double" de 31 pontos e 10 rebotes. Mas não foi o suficiente para evitar a sexta derrota dos Celtics na temporada. Com 21 triunfos, ocupa a vice-liderança do Leste. Já os Bulls acumularam a terceira vitória seguida e somam 13/15, no nono posto do Leste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Washington Wizards 123 x 114 Charlotte Hornets

Orlando Magic 99 x 105 Oklahoma City Thunder

Detroit Pistons 119 x 126 Utah Jazz

Boston Celtics 108 x 117 Chicago Bulls

Toronto Raptors 94 x 101 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 144 x 93 Golden State Warriors

Houston Rockets 133 x 113 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 133 x 126 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 95 x 118 Los Angeles Clippers

Phoenix Suns 111 x 120 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 107 x 133 New York Knicks

Sacramento Kings 100 x 113 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 126 x 124 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Oklahoma City Thunder