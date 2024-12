Kleber Bambam promete nocautear Whindersson Nunes e "chocar o mundo" no boxe

Ao que parece, Kleber Bambam está decidido a voltar a competir no boxe. Em fevereiro, em São Paulo, o vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil não resistiu ao poder de Acelino Popó e foi nocauteado em segundos. Mas, apesar da dura derrota e das críticas de parte dos fãs e profissionais do esporte, o empresário visa dar a volta por cima no ringue e trata Whindersson Nunes como oponente ideal.

Tanto que, em seu podcast oficial, Bambam não só desafiou o comediante para uma possível luta de boxe, como também prometeu nocauteá-lo. Inclusive, essa não foi a primeira vez que o influenciador digital tornou público seu desejo de medir forças com Whindersson no ringue.

É bem verdade que o humorista vem competindo na nobre arte com uma certa frequência, enquanto Bambam possui apenas um combate na modalidade. Mesmo assim, o empresário, buscando sua primeira vitória no boxe, esbanjou confiança em sua evolução com as mãos e garantiu que faria bonito contra Whindersson.

"Whindersson, o Bambam está te esperando, no meio do ano. Só eu e você. Bora fazer chover. Whindersson, vou chocar o mundo, vou te nocautear e o que o cara fez com você, aquela amostradinha, encoxadinha, vou te vingar! Aquele indiano foi sacana de fazer aquilo. Primeiro tenho que te nocautear para que eu ganhe meu nome, para poder buscar ele para te vingar. O desafio está lançado. Se quiser vir aqui no meu podcast, pode vir. A gente faz aquela encarada, já fala para todo o Brasil logo de vez para fechar com chave de ouro", declarou Kleber.

Alvos de Bambam

Kleber Bambam está tão empolgado com a possibilidade de enfrentar Whindersson Nunes no ringue, que até afirma que esta é a luta que o Brasil deseja ver. De qualquer forma, o influenciador também expressou o desejo de encarar os cantores MC Gui e Naldo Benny.