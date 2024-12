Justiça do Rio homologa plano de recuperação, e SAF do Botafogo reduz dívidas em mais de R$ 300 milhões

Nesta sexta-feira, a 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro homologou o plano de recuperação extrajudicial do Botafogo. Com isso, a SAF do Glorioso pôde reduzir as dívidas do clube social em mais de R$ 300 milhões.

"A homologação do plano de Recuperação Extrajudicial representa a coroação de uma temporada brilhante do Botafogo dentro e fora de campo. O ano de 2024 ficará, definitivamente, marcado na memória de todos que amam o futebol brasileiro", disse Thairo Arruda, CEO do Botafogo.

A SAF Botafogo atingiu mais uma meta importante prevista para 2024. A 1ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio homologou nesta sexta o Plano de Recuperação Extrajudicial do Botafogo de Futebol e Regatas. Com a homologação e os descontos previstos no plano, a SAF reduziu... pic.twitter.com/UClFj39hCI ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 20, 2024

"Demonstramos que é possível reestruturar um clube histórico com uma gestão eficiente, capacitada e liderada por profissionais que desconhecem o significado da palavra impossível", afirmou o Vice-Presidente Executivo da SAF Botafogo Jonas Marmello.

O plano de recuperação extrajudicial visava trazer um novo fluxo de pagamentos para os credores cíveis. O clube carioca protocolou o plano para quitação das dívidas, avaliadas em R$ 400 milhões, em dezembro do último ano.

De acordo com o clube, o processo foi conduzido pela vice-presidência executiva da SAF e pelos departamentos jurídicos da SAF e da parte social do Botafogo.