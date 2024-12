John Textor parabeniza João Paulo Magalhães, eleito o novo presidente do Botafogo

Na última quinta-feira, através das redes sociais, John Textor, dono da SAF do Botafogo, parabenizou o novo presidente eleito do clube. João Paulo Magalhães Lins e André Silva, presidente e vice-presidente, respectivamente, cumprirão o quadriênio 2025-28.

"Parabéns, João Paulo! Agora é parte de uma orgulhosa e gloriosa tradição de líderes. O passado, o presente e o futuro do nosso amado Botafogo. Sei que você está à altura do desafio! Vamos continuar buscando taças juntos!", escreveu.

Magalhães não terá influência nas decisões do futebol do Botafogo, que está sob comando do próprio John Textor. Com isso, João Paulo será responsável pelo clube social e pelos esportes olímpicos, mas o presidente eleito se mostrou disposto a ajudar o empresário norte-americano.

Deixa eu festejar que eu mereço! ??? Sextou, Família Botafogo! BOM DIAAAA! ??? #VamosBOTAFOGO ? Arthur Barreto/BFR pic.twitter.com/foqBsYVWN8 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) December 20, 2024

"É uma grande honra ser escolhido presidente do Botafogo, uma responsabilidade imensa. Eu quero dizer para toda a torcida do Botafogo que tudo que eu pude fazer para apoiar o John Textor e a SAF, farei. Eu sou um soldado do Botafogo eu vou proteger o futebol do Botafogo sempre", afirmou João Paulo Magalhães.

Na chapa "Os Escolhidos", João Paulo contou com apoio do atual presidente Durcesio Mello, que foi quem realizou o processo da criação da SAF e da venda para Textor. Vinícius Assumpção, atual vice-presidente, foi derrotado por Magalhães.

A eleição foi realizada na sede do clube em General Severiano e contou com ídolos do futebol e nomes importantes da história do clube, como Paulo Cézar Caju, Jairzinho e o ex-presidente Nelson Mufarrej. Os associados puderam votar das 9h até às 20h (de Brasília).