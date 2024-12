Jamahal Hill ironiza críticas por abraçar papel de vilão: "Quem está dominando as manchetes?"

Existe um ditado popular que afirma que "toda publicidade é boa publicidade". E Jamahal Hill parece ter entendido isso, tanto que adotou a máxima para sua carreira. Com uma personalidade forte e declarações polêmicas, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC adotou uma espécie de 'persona' de vilão dentro da organização. Mas apesar de ter a postura criticada por muitos fãs de MMA, o falastrão americano rebate o julgamento ao citar sua relevância atual.

Em entrevista ao canal 'Bodog Canada', no Youtube, Hill destacou que tem dominado as principais manchetes, mesmo tendo competido somente uma vez em quase dois anos. Atento ao chamado jogo da atenção, o americano consegue se manter relevante e em alta com algumas estratégias. A mais recente manobra que deu o que falar foi a confusão protagonizada com Alex Poatan nas instalações do UFC PI, em Las Vegas (EUA).

"Sim, cara (sou uma espécie de vilão). Se vocês quiserem falar de mim, falem de mim. Mas nós nos certificaremos de que meu nome esteja no lugar certo. O UFC 310 acabou de acontecer. E quem dominou as manchetes? Me entendeu? Eu lutei só uma vez em quase dois anos. Quem está dominando as manchetes? Toda vez que eles veem a minha cara, eles não conseguem aguentar e correm para a minha sessão de comentários para falarem de mim. Quem está morando na cabeça de quem, e sem pagar aluguel? Toda publicidade é publicidade boa", explicou Hill.

Próxima luta marcada

Polêmicas à parte, Jamahal tem compromisso marcado no octógono mais famoso do mundo. No dia 18 de janeiro, em Los Angeles (EUA), 'Sweet Dreams', como é conhecido, mede forças contra o também ex-campeão da categoria, Jiri Prochazka. Caso saia vitorioso contra o rival tcheco, Hill já deixou claro que fará campanha por uma revanche contra Poatan, a fim de se vingar do nocaute fulminante sofrido no UFC 300, em abril desta temporada.