Isack Hadjar é anunciado pela RB e grid da Fórmula 1 para 2025 fica completo

O grid da Fórmula 1 para a temporada de 2025 está completo. Na manhã desta sexta-feira, a RB anunciou o francês Isack Hadjar como piloto titular da equipe para o ano que vem. Após a ida de Liam Lawson para a RBR, a vaga da RB era a última que restava no grid.

Isack Hadjar foi vice-campeão da Fórmula 2 em 2024, ficando atrás do brasileiro Gabriel Bortoleto, que no ano que vem será da Sauber. O francês de 20 anos será companheiro do japonês Yuki Tsunoda, de 24 anos.

The 2025 F1 grid finally falls into place ?#F1 pic.twitter.com/iYUqAYo1Tu ? Formula 1 (@F1) December 20, 2024

A RB começou a temporada de 2024 com Tsunoda e o australiano Daniel Ricciardo. Entretanto, após o GP de Singapura, a equipe e o piloto anunciaram o fim da parceira, abrindo espaço para a ascensão de Liam Lawson. Com a saída de Sergio Perez da Red Bull, Lawson subiu à equipe principal da marca de energéticos.

A chegada de Hadjar na RB também significa que o argentino Franco Colapinto ficará, inicialmente, sem time para correr na Fórmula 1. O jovem piloto correu pela Williams na reta final da última temporada e arrastou muitos sul-americanos para as corridas, principalmente a do GP do Brasil, em São Paulo. Entretanto, a Williams garantiu Carlos Sainz, que estava na Ferrari, e já havia fechado seus pilotos para 2025 há alguns meses.

Desta forma, o grid da Fórmula 1 para 2025 está completo, veja abaixo como ficaram as equipes:

Alpine - Pierre Gasly e Jack Doohan



Aston Martin - Fernando Alonso e Lance Stroll



Ferrari - Lewis Hamilton e Charles Leclerc



Haas - Oliver Bearman e Esteban Ocon



Kick Sauber - Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg



McLaren - Lando Norris e Oscar Piastri



Mercedes - George Russell e Andrea Kimi Antonelli



RB - Yuki Tsunoda e Isack Hadjar



Red Bull - Max Verstappen e Liam Lawson



Williams - Carlos Sainz e Alex Albon