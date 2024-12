Internacional anuncia renovação de contrato com fornecedora de material esportivo até 2029

O Internacional anunciou nesta sexta feira a renovação de contrato com a Adidas. O vínculo com a fornecedora de material esportivo vai até 2029. A parceria entre a empresa e o clube gaúcho teve início em 2020. O novo acordo abrange todas as categorias do clube, incluindo também o futebol feminino.

Por meio de um comunicado em seu site oficial, o Inter reforça o trabalho que tem sido feito junto à fornecedora. Segundo Marcos Silveira, Diretor Executivo de Marketing e Receitas do Internacional, essa união tem sido marcante.

"A adidas se tornou parte da nossa identidade. Juntos, criamos momentos que marcaram a história do clube e inspiraram nossa torcida. Esta renovação é um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida", afirmou o dirigente.

Nelson Pires, vice de marketing, acredita que a ampliação do acordo vai trazer ainda mais aspectos positivos, principalmente na relação com a torcida.

"A renovação é fruto do trabalho do Inter e da Adidas. Daqui para frente a parceria fica ainda melhor, com metas ambiciosas para ambos (clube e empresa), e com o objetivo de atender cada vez melhor nossos atletas e nossa torcida", disse o dirigente.

Por fim, o clube gaúcho informou ainda que a empresa vai seguir o seu trabalho envolvendo três pilares: sustentabilidade (desenvolvimento de produtos alinhados a futuro sustentável), engajamento social (promoção de causas que fortaleçam a conexão entre clube, torcida e comunidade) e experiências memoráveis (expansão de portfólio que celebre a paixão colorada).