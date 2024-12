Internacional anuncia reforço para o time feminino

A direção do Internacional definiu um reforço para o elenco de sua equipe feminina na temporada 2025. Nesta sexta-feira, o Colorado anunciou a contratação da atacante Paola.

Aos 21 anos, a jogadora chega ao clube do Rio Grande do Sul após passagem pelo Santos. Paola também já atuou com as camisas de Ferroviária, São Paulo e Atlético-MG.

O reforço do time gaúcho apresenta conquistas importantes na carreira, como o Campeonato Brasileiro Sub-18, o Campeonato Mineiro (2022) e a Copa Paulista (2024).