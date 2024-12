Gilbert Durinho responde desafio de Colby Covington com proposta de luta no UFC

Gilbert Burns entrou em rota de colisão com Colby Covington no UFC. Recentemente, 'Chaos', derrotado no 'main event' do último show da companhia em 2024, realizado no último sábado (14), na Flórida (EUA), criticou o brasileiro por ter divulgado publicamente o número do telefone pessoal de Chael Sonnen, após este afirmar que ele estava aposentado. Em seguida, 'Durinho' respondeu o desafio feito pelo americano e adiantou o papel dos 'matchmakers' da liga.

Em sua conta oficial no 'X', o veterano não só aceitou a possível luta contra o 'bad boy', como também já propôs a data e o local para ela acontecer. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que 'Durinho' se mostrou interessado em ter Covington como adversário. Como os tops dos meio-médios (77 kg) atravessam momento delicado em suas respectivas carreiras, o importante combate pode sair do papel. O brasileiro perdeu três confrontos consecutivos. Já o americano foi derrotado nos últimos dois duelos que disputou.

"Miami, abril! Só assine o contrato! Eu sei que você não vai aparecer!", escreveu o lutador.

Registro de 'Durinho' no MMA

Gilbert Burns, de 38 anos, é um dos principais lutadores brasileiros em atividade no MMA. No UFC desde 2014, 'Durinho' já atuou no peso-leve (70 kg), mas alcançou destaque no esporte ao integrar os meio-médios e se consolidou na elite da categoria. Atualmente, o veterano é o número oito no ranking da divisão e possui um cartel composto por 22 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Demian Maia, Jorge Masvidal, Neil Magny, Olivier Aubin-Mercier, Stephen Thompson e Tyron Woodley.

Miami April! Just ? the contract! I know you not showing up! ????? @ColbyCovMMA pic.twitter.com/Aq95R17tWc

- GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) December 19, 2024