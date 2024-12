Flamengo vira contra o Mackenzie e alcança sétima vitória na Superliga feminina de vôlei

O Flamengo venceu o Mackenzie nesta sexta-feira, no Mackenzie Esporte Clube, em Belo Horizonte, por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/17, 25/13 e 25/15. O Rubro-Ngero começou perdendo, mas conseguiu virar para sair com a vitória.

O principal destaque da partida foi a central Lorena, do Flamengo, dona de 20 pontos. Do lado do Mackenzie, a oposta Kimberlly foi quem mais se destacou, com 18 pontos. Com a vitória, o clube carioca chegou à quarta posição, com 23 pontos e sete vitórias.

? FIM DO QUARTO SET! #VoleiNoSporTV ? (1) ? Batavo Mackenzie 15×25 Sesc Flamengo ? (3) pic.twitter.com/NQlsq447WV ? Portal Vôlei Brasil ??? (@portal_volei) December 20, 2024

O Mackenzie foi superior e fechou o primeiro set com vitória por 25 a 19. Para largar na frente, a equipe contou com as boas atuações de Carla e Kimberlly, que anotaram seis pontos cada.

No entanto, o Flamengo voltou melhor na etapa seguinte e venceu o segundo set por 25 a 17. Com quatro pontos, Lorena e Edilene foram os destaques do clube carioca, que teve que superar a boa atuação de Aline, central do Mackenzie, dona de seis pontos.

A superioridade do Flamengo foi ainda maior no terceiro set. Lorena foi decisiva mais uma vez ao anotar seis pontos e guiar a equipe a mais uma vitória na partida. O Rubro-Negro fechou a terceira parte do jogo em 25 a 13.

Lorena seguiu a todo vapor no quarto set. A central anotou oito pontos e terminou o jogo como o grande destaque do Flamengo. O clube carioca venceu o último e derradeiro set por 25 a 15.