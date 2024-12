Fernando Alonso pilota McLaren de Ayrton Senna em circuito espanhol

De férias após o fim da temporada 2024 da Fórmula 1, Fernando Alonso dirigiu a icônica McLaren de Ayrton Senna. Mas o piloto espanhol não parou por aí. Ele também vestiu uma réplica do macacão utilizado pelo brasileiro. Alonso foi recebido pelo CEO da McLaren, Zak Brown, e andou com o carro no circuito de Aragão, na Espanha.

Alonso pilotou o modelo McLaren MP4/6, utilizada durante o tricampeonato mundial de Senna, em 1991. Ele não foi o único a ter essa honra. No GP de São Paulo deste ano, em novembro, o inglês Lewis Hamilton deu algumas voltas com o carro do brasileiro no Autódromo de Interlagos.

Debaixo de chuva, Hamilton se emocionou e encantou o público ao pegar uma bandeira do Brasil, empolgando as arquibancadas do circuito paulistano.

Em entrevista à revista britânica Magneto, Brown revelou que mais um piloto já dirigiu o carro de Senna. Trata-se do brasileiro Emerson Fittipaldi. O fato aconteceu em Goodwood, na Inglaterra, em 2021.