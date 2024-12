Ex-UFC, medalhista olímpico estreia com nocaute relâmpago no Karate Combate; veja

Dispensado pelo UFC em outubro após somar duas derrotas e apenas uma vitória na sua passagem pela liga, Robelis Despaigne estreou com o pé direito no Karate Combat na última quinta-feira (19), com direito a um nocaute relâmpago, mais um na carreira. Em ação pela nova categoria criada na companhia - a super-pesado (acima de 93kg) -, o cubano precisou de menos de cinco segundos para derrotar Dominik Jedrzejczyk, pelo card da edição de número 51 da organização.

Oriundo do taekwondo, modalidade na qual conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Despaigne conectou apenas dois golpes para finalizar o duelo contra o polonês: um chute médio no corpo e um 'overhand' de direita. O potente soco levou seu oponente à lona e obrigou o árbitro central a encerrar a luta com apenas quatro segundos de disputa - marca que representa o novo recorde de nocaute mais rápido na história do Karate Combat.

Recomeço após fracasso no UFC

O triunfo logo em sua primeira experiência no 'pit' (área de competição) do Karate Combat pode servir como combustível para o gigante cubano recomeçar sua carreira após não cumprir com as expectativas em sua chegada no Ultimate. Antes de se transferir para o UFC, Robelis Despaigne venceu suas quatro primeiras lutas no MMA profissional por nocaute - todas no primeiro round e três delas antes do primeiro minuto.

Já na sua estreia pela principal liga de MMA do mundo, em março deste ano, o medalhista olímpico repetiu a dose e nocauteou Josh Parisian em apenas 18 segundos de luta. Na sequência, entretanto, o striker mostrou que ainda possui deficiências claras em seu jogo - especialmente na defesa de quedas, no jogo de chão e no cardio - e foi superado por Waldo Cortes-Acosta e Austen Lane, sendo dispensado pelo UFC depois dos reveses. Agora, na nova 'casa', Despaigne espera responder de acordo com o 'hype'.

FASTEST KO IN KARATE COMBAT HISTORY BY ROBELIS DESPAIGNE

KC51 | LIVE NOW ON YOUTUBE

KC51 is sponsored by:@hedera #HBAR@deloreanlabs@deloreanmotorco pic.twitter.com/UklNlEJKoM

- Karate Combat (@KarateCombat) December 20, 2024