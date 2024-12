Ex-diretor se manifesta após demissão da CBF e nega caso de assédio

Rodrigo Paiva, ex-diretor de comunicação da CBF, se pronunciou sobre sua demissão da entidade e negou que tenha cometido assédio sexual.

O que aconteceu

Paiva enviou nota ao UOL e afirmou que não é réu nem parte do processo movido pela ex-diretora Luisa Rosa contra a CBF. Acrescentou que, devido à ação tramitar em segredo judicial, não tem acesso ao conteúdo e não pode se manifestar a respeito.

Ele também disse que nunca teve um episódio de discriminação, assédio ou desrespeito na carreira. Paiva coordenou a comunicação da seleção brasileira durante cinco ciclos de Copas do Mundo.

O ex-diretor destacou que vem sofrendo ataques sistemáticos desde que Ronaldo lançou candidatura à presidência da CBF. Ele e o ex-jogador são amigos. Paiva rompeu com Ednaldo Rodrigues, atual presidente, e foi desligado da entidade nesta semana.

A colunista Alicia Klein publicou nesta sexta (20) mensagens entre Rodrigo Paiva e Luisa Rosa que, de acordo com a sentença da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, configuram assédio sexual.

A CBF comunicou que não comenta publicamente as decisões administrativas tomadas pela entidade. O UOL também buscou contato com a nova diretoria do Flamengo, onde Paiva é cotado para assumir cargo, e o estafe de Ronaldo, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. Caso haja manifestação, o texto será atualizado.

Veja a nota de Rodrigo Paiva na íntegra

Desde que Ronaldo Nazario - com quem tenho uma linda história de amizade e conquistas - lançou oficialmente sua candidatura à presidência da CBF, venho sofrendo ataques sistemáticos que visam manchar a minha reputação como homem e como profissional. Tenho 35 anos de profissão e fui o primeiro assessor de imprensa de um clube de futebol, profissão essa que hoje vejo com muito orgulho ser trilhada por outros profissionais e que emprega milhares de jornalistas em um mercado tão dinâmico como o da Comunicação.

Tenho em minha trajetória 5 Copas do Mundo comandando a Comunicação da entidade e mais de 200 convocações à frente da Seleção Brasileira Masculina principal. Um número que poucos atingiram. Também faz parte da minha trajetória ter trabalhado com os maiores jogadores de futebol do Brasil.

Nesse período, convivi com homens, mulheres, pessoas de todas as raças, crenças e posicionamentos e nunca tive na minha vida nenhum episódio de discriminação, assédio ou desrespeito. Pelo contrário, sou conhecido pelos profissionais de imprensa por ser uma pessoa gentil, atenciosa e respeitosa com todos, algo que naturalmente é parte do que acredito nessa profissão.

As tentativas de propagar de forma recorrente notícias a meu respeito acontecem em sites criminosos, anônimos e ilegais, que causam danos a tantas pessoas sempre de forma irresponsável. Apesar disso, sigo tranquilo o meu caminho, porque sempre o trilhei corretamente.

Especificamente quanto à ação da ex-diretora Luisa Xavier contra a CBF, gostaria de esclarecer que não tenho lugar de fala sobre o tema em questão, uma vez que não sou e jamais fui parte desse processo ou de qualquer outro dessa natureza. A ex-diretora mencionada, assim como tantos outros profissionais da CBF, buscou os direitos que entendia ter na Justiça, em processo que ainda está em curso.

Como eu não conheço o teor do processo e nem tenho acesso ao seu conteúdo, pois tramita em segredo de justiça, não tenho como sobre ele me manifestar.

Destaco, no entanto, que minha trajetória profissional sempre foi marcada por incentivos à desconstrução da cultura do assédio presente no país, a fim de que as mulheres possam desfrutar de um ambiente de trabalho digno, igualitário e livre de discriminações.

Nunca em toda a minha vida fui alvo de investigação de qualquer espécie e muito menos réu ou condenado em qualquer processo de qualquer natureza.

Quanto à jornalista em questão, lamento que os princípios do jornalismo tenham sido esquecidos ao tratar de um tema tão sério. Não fui procurado e não tive o direito de ser ouvido, nem de defesa.

Agradeço ao UOL, que me procurou e me deu o direito de resposta e defesa em relação a acusações tão levianas.

E a todos aqueles que insistirem em reproduzir de forma irresponsável os ataques estampados em sites duvidosos, cuja origem é de conhecimento de todos, deixo claro que serão tomadas as providências jurídicas cabíveis.