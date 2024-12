Estêvão faz cinco gols e toma caneta em jogo beneficente em sua cidade natal

Nesta sexta-feira, no Estádio José Lancha Filho, em Franca (SP), aconteceu a partida beneficente entre Estêvão e Falcão x Michael e Menzinho. O time da estrela do Palmeiras que jogou em sua cidade natal venceu por 12 a 10 a equipe do flamenguista.

Estêvão, "dono da festa", celebrou o evento, que runiu astros do futebol, da música e da internet em prol do Hospital do Câncer da cidade. Com aproximadamente 6 mil pessoas no estádio, a renda foi de R$ 194.823,00, que serão totalmente revertidos ao Hospital.

"Uma festa linda que a torcida fez. Em campo entregamos a vitória, mas foi muito importante e fico muito feliz em ajudar o Hospital do Câncer, que é a causa maior. Só tenho a agradecer todo o pessoal aqui que compareceu como atleta e como torcedor. Muito obrigado. Não tem como não ficar feliz, fico sabendo que sou espelho para eles (crianças) e por isso ajudo o bem para eles terem como referência e ajudarem o bem também. Muitas pessoas precisam", disse Estêvão.

O jogador palmeirense foi a grande atração e marcou cinco dos 12 gols de seu time. Além disso, deu uma linda assistência para Falcão, Rei do futsal, que acertou um voleio para balançar as redes.

Menzinho, influenciador e um dos líderes do evento, chamou muita atenção ao dar uma caneta em Estêvão, ainda no primeiro tempo. O jogo chegou a ser paralisado alguns segundos após o lance plástico.

Michael, camisa 10 de seu time, também fez parte da festa e concluiu bonitas jogadas. Além de assistências e dribles, o jogador do Flamengo marcou três gols na festa.