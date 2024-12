Santos dá sequência à reformulação e rescinde contrato com Billy Arce

O Santos anunciou nesta sexta-feira a rescisão de contrato com o meia-atacante Billy Arce. A iniciativa faz parte do planejamento de reestruturação do elenco visando a temporada 2025. Após conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria busca agora montar um elenco competitivo para brigar por títulos na elite do futebol nacional.

Sem conseguir espaço na equipe com o ex-técnico Fábio Carille, o jogador equatoriano entrou em um acordo com o clube. O seu vínculo terminaria somente no fim do ano que vem. O atleta esteve em campo somente em duas partidas. Anunciado pelo clube no fim de julho para o complemento da disputa da Série B, Arce atuou diante do Avaí e no duelo contra a Ponte Preta.

Nas redes sociais, o atleta fez uma postagem para agradecer o período em que esteve no clube. "Não é como eu queria, mas quero agradecer o sonho de ter vivido no Santos. Orgulho que nem todos podem ter", diz o texto postado pelo atleta.

Enquanto vai acertando a saída de nomes que não estão nos planos do clube, a diretoria continua centralizando sua prioridade na contratação de um treinador para comandar o time profissional. Após a desistência de Luis Castro e a indefinição quanto à vinda de Gustavo Quinteros, o alvo mais recente foi Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio.

Sondado também pelo Vasco, o ex-atacante admitiu informalmente que a oferta da equipe paulista era mais vantajosa do que a oferecida pelo clube carioca. Após analisar a proposta, no entanto, ele optou por continuar descansando.