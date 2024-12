Cruzeiro vence o Blumenau e reassume liderança da Superliga Masculina de vôlei

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Blumenau, por 3 sets a 1 (22/25, 28/26, 25/14 e 25/23), pela 11ª rodada da Superliga Masculina de vôlei. No Ginásio Sebastião Cruz, em Blumenau, o time mineiro levou um susto no primeiro set, mas conseguiu se recuperar e virou a partida. Vaccari foi eleito o melhor em quadra. Este foi o primeiro duelo do Cruzeiro após a conquista do Mundial de Clubes.

Com a vitória, a Raposa retornou à liderança da tabela, chegando aos 26 pontos. A equipe mineira havia perdido a ponta pois, com a disputa do Mundial, seus rivais diretos disputaram mais jogos. Já o Blumenau ficou em sexto lugar, com 15 pontos.

O Cruzeiro volta à quadra neste domingo, às 14h (de Brasília), contra o Goiás, no Ginásio de Contagem. Os torcedores presentes poderão ver a taça do pentacampeonato do time no Mundial.

O Blumenau, por sua vez, joga apenas em 2025. O clube recebe o Guarulhos, no dia 10 de janeiro, às 18h30, no Ginásio Sebastião Cruz.

O Cruzeiro foi surpreendido pelo bom bloqueio do Blumenau no primeiro set, que foi decisivo e saiu na frente, com 25 a 22.

A partida continuou disputada no segundo set, mas o time mineiro conseguiu se impor e empatou o jogo, com 28 a 26.

No terceiro set, o Cruzeiro foi muito superior e dominou o placar, assumindo a frente, com um sonoro 25 a 14.

O Blumenau se recuperou no último set, mas não conseguiu reverter o resultado. O Cruzeiro fechou a partida com 25 a 23.