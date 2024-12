Com início eletrizante, Bayern goleia o RB Leipzig e mantem a liderança isolada no Alemão

O Bayern de Munique confirmou a sua condição de líder isolado do Campeonato Alemão com uma atuação irrepreensível nesta sexta-feira, em jogo que abriu a rodada do final de semana, ao golear o RB Leipzig por 5 a 1, atuando na Allianz Arena.

Com o resultado, o time alemão chegou aos 36 pontos e segue isolado no topo da classificação. O RB Leipzig, que buscava um triunfo para tentar encostar no pelotão de frente, viu seus planos frustrados. A equipe permanece no quarto posto (27), e corre o risco de ser alcançado pelo Freiburg.

Com o período de descanso por conta do final de ano, os dois times só voltam a jogar pela competição nacional em janeiro. O Bayern visita o Borussia Monchengladbach no dia 10, tentando manter o embalo no torneio. Dois dias depois, a equipe de Leipzig busca a reabilitação ao receber o Werder Bremen.

O jogo começou num ritmo intenso e com dois minutos, o placar já assinalava 1 a 1. Musiala abriu o marcador com um belo chute no canto direito. O time visitante respondeu de forma imediata e Benjamin Sesko deixou tudo igual após achar espaço para finalizar na área.

Foi só a partir dos 25 minutos que o time da casa passou a ter mais controle da partida e conseguiu o desempate com Laimer. Ele pegou uma bola de primeira e chutou sem chance de defesa para o goleiro Gulacsi. Aos 36, Kimmich arriscou um arremate de meia distância e anotou o terceiro do Bayern.

Com 3 a 1 a favor, a equipe do técnico Vincent Kompany voltou mais tranquila para o segundo tempo e passou a tocar a bola em busca de espaços na defesa adversária. Apostando num ritmo mais cadenciado, os mandantes chegaram ao quarto gol aos 30 minutos.

Após uma bela troca de passes, Leroy Sane chutou rasteiro e aumentou a vantagem do Bayern de Munique. Três minutos depois Alphonso Davies definiu o triunfo ao acertar bela cabeçada no canto esquerdo: 5 a 1.