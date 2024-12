Brasil enfrentará o Uruguai na estreia do Sul-Americano sub-17; veja data dos jogos

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira o calendário do Sul-Americano sub-17 2025, que acontecerá na Colômbia. O Brasil irá enfrentar o Uruguai em sua estreia na competição, marcada para o dia 28 de março.

A Seleção Brasileira caiu no Grupo B do Sul-Americano. Além do Uruguai, o Brasil também terá pela frente os duelos contra Bolívia, no dia 30, Venezuela, no dia 3 de abril, e Equador, no dia 5. O Grupo A é integrado por Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai e Peru.

A fase de grupos segue o modelo de pontos corridos. O líder e o vice-líder de cada grupo avançam de fase e se classificam para as semifinais da competição. Nesta etapa, o primeiro colocado do Grupo A encara o segundo do Grupo B, enquanto o segundo do Grupo A joga contra o primeiro do Grupo B.

Foto: Divulgação / @conmebol

O Sul-Americano garante sete vagas no Mundial sub-17, que acontecerá em 2029, no Catar. Assim, os terceiros e quarto colocados dos grupos, mesmo que não avancem de fase, seguirão competindo em busca do passe para a Copa do Mundo da categoria.

Apesar de ter anunciado o calendário, a Conembol ainda não definiu os locais e horários exatos dos confrontos. O torneio está previsto para ocorrer de 27 de março a 12 de abril.

O Brasil é o maior campeão do Sul-Americano sub-17, com treze títulos conquistados. A Seleção também é a atual campeã da competição, disputada pela última vez no Equador, em 2023.