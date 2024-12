Bayern de Munique atropela RB Leipzig e abre sete pontos na liderança do Alemão

Nesta sexta-feira, na Allianz Arena, o Bayern de Munique atropelou o RB Leipzig por 5 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Os gols do líder da competição foram marcados por Musiala, Laimer, Kimmich, Sané e Alphonso Davies. Benjamin Sesko anotou o único gol dos visitantes em Munique.

Deste modo, o Bayern de Munique, líder, voltou a vencer, após a derrota para o Mainz 05, e chegou aos 36 pontos. Isto é, sete unidades a mais que o segundo colocado Bayer Leverkusen, que tem 29 e ainda entra em campo pela 15ª rodada do Alemão.

O RB Leipzig, por sua vez, diante da goleada sofrida, permaneceu na quarta posição, com 27 pontos conquistados. A equipe corre o risco de deixar o G4 em caso de vitória do Freiburg (5º com 24 unidades) por mais de três gols.

O Bayern de Munique retorna aos gramados pelo Campeonato Alemão apenas no dia 11 de janeiro, quando visita o Borussia Monchengladbach, às 14h30 (de Brasília). Antes, porém, em um amistoso, a equipe enfrenta o RB Salzburg, na Áustria, no dia 6 de janeiro, às 14h. O RB Leipzig joga novamente no dia 12 de janeiro, contra o Werder Bremen, às 11h30, na Red Bull Arena.

OS GOLS

O Bayern de Munique inaugurou o marcador logo aos 30 segundos de jogo. Após o time roubar a bola no campo de ataque, Sané foi acionado dentro da grande área e tocou para Musiala apenas empurrar para o fundo das redes.

Um minuto depois, o RB Leipizig empatou. Em ataque bem armado, Lois Openda avançou pelo lado direito e cruzou para Sesko que, de primeira, mandou de perna direita no canto de Peretz.

Aos 24 minutos, o Bayern retomou a vantagem do placar com a lei do ex. Pela direita, Olise cruzou para área e Laimer apareceu, livre de marcação, para mandar um foguete, sem chances para a defesa de Gulacsi.

Ainda no primeiro tempo, o líder fez mais um em Munique. Jamal Musiala passou para Kimmich, que, de fora da área, finalizou forte de direita, no canto esquerdo de Gulacsi, que não conseguiu espalmar.

Segundo tempo

Aos 29 minutos da etapa final, os mandantes anotaram o quarto gol. Alphonso Davies saiu em disparada do campo de defesa, invadiu o campo de ataque e passou em profundidade para Sané, que estava dentro da área. O alemão recebeu e, de canhota, chutou no canto inferior esquerdo de Gulacsi para ampliar a já confortável vantagem.

Para fechar a conta, aos 33 minutos, o Bayern de Munique marcou o quinto tento. Pelo lado direito do ataque, Kimmich cruzou para a área e, na segunda trave, Alphonso Davies apareceu para cabecar firme para o fundo do gol.