Avaí anuncia contratação de zagueiro da base do Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o Avaí anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro Pedrão até o fim de novembro de 2025. O atleta chega ao clube catarinense após defender a base do Cruzeiro.

O zagueiro Pedrão é o novo reforço do Leão para a temporada. Nascido em 06/01/2004, é natural da Barra Mansa-RJ e estava no Cruzeiro. O contrato por empréstimo vai até 30/11/2025.#AvaíMinhaVidaMeuAmor pic.twitter.com/j0Cor1v1dG ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) December 20, 2024

Em 2024, Pedrão fez 40 jogos pelo Cruzeiro entre Copinha, Copa do Brasil, Brasileirão e Campeonato Mineiro, todos na categoria sub-20. Ele chegou a ser relacionado na equipe profissional, mas nunca entrou em campo.

O primeiro confronto do Avaí em 2025 será diante do Santa Catarina, dia 15 de janeiro, às 20h30 (de Brasília), pela primeira fase do Campeonato Catarinense, na Ressacada.

Buscando reforçar o elenco para a próxima temporada, o Avaí também anunciou a contratação do atacante Alef Manga.