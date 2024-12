Atlético-MG confirma maior patrocínio máster de sua história; veja valores

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a empresa de apostas esportivas H2bet como nova patrocinadora máster. O acordo, que é válido por três anos, pode ultrapassar os R$ 200 milhões e é o maior patrocínio da história do clube e do futebol mineiro.

O investimento fixo total é de R$ 180 milhões, sendo R$ 60 milhões por temporada. Contudo, caso metas discutidas no acordo sejam atingidas, o acordo pode ultrapassar a casa dos R$ 200 milhões.

O site de apostas esportivas estampará sua marca na região mais nobre da camisa do Galo, que passará a ser a terceira mais valiosa do futebol brasileiro. O nome da empresa estará presente nas camisas do futebol masculino e feminino, além das peças de treino.

?? @h2betofical agora é #Galo! No principal espaço do nosso Manto, uma parceria histórica que nos fortalece ainda mais em busca de grandes conquistas! ? Vamos juntos! ???? https://t.co/ZGdD7Tia4j ? Atlético (@Atletico) December 20, 2024

"O H2bet é uma empresa séria e sólida, que tem como pilares a defesa do jogo responsável e da integridade esportiva, com uma cultura organizacional parecida com a do Atlético", completou.

O novo patrocinador do Galo surgiu há quase duas décadas. Inicialmente, o grupo liderou a regularização do poker no Brasil e, em 2022, passou a operar também como casa de apostas esportivas e jogos online.