Além das apostas: Las Vegas esportiva tem NBA, NFL e Messi super-herói

Do UOL, em Las Vegas (EUA)*

Las Vegas é conhecida como a cidade dos jogos, por conta da infinidade de cassinos mesmo. Mas ela também tem seu lado esportivo, que vai dos esportes americanos a Lionel Messi.

O que aconteceu

A semana foi movimentada em Vegas, esportivamente falando.

Na segunda-feira (16), jogo entre Las Vegas Raiders e Atlanta Falcons pela NFL, a liga de futebol americano dos EUA — e vitória dos visitantes.

Na terça, final da NBA Cup, com o Milwaukee Bucks campeão contra o Oklahoma City Thunder.

Quarta, nada de esportes. Já na quinta, foi a vez do Vegas Golden Knights enfrentar o Vancouver Canucks pela NHL, a liga de hóquei no gelo.

Boneco do Capitão Messi Imagem: Divulgação/Hard Rock

E ainda teve o Capitão Messi na Las Vegas Strip, a principal avenida da cidade. O argentino ganhou ares de super-herói como garoto-propaganda do Hard Rock Café. Ele aparece em um banner na parede logo na entrada do restaurante. O Capitão Messi tem produtos oficiais, de camiseta (40 dólares; cerca de R$ 240) a boneco (10 dólares; cerca de R$ 61).

De futebol, parou por aí mesmo. Ao longo dos últimos três dias, o UOL viu no máximo um turista usando uma camisa da seleção inglesa e outro com a da seleção galesa pelas ruas de Las Vegas. Quase nada perto da quantidade de pessoas vestindo uniformes de diferentes times da NFL e da NBA. Teve muito torcedor que viu a final da NBA Cup com camisas dos Lakers, Clippers, Spurs, entre outros.

*O repórter viaja a convite do Prime Video