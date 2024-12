Zagueiro que acertou chute no rosto de Donnarumma denuncia ataques racistas

O defensor Wilfried Singo denunciou nesta quinta-feira ataques racistas dos quais foi alvo nas últimas horas após um chute que acertou o rosto do goleiro Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, em jogo do Campeonato Francês. O italiano deixou o campo com a face ensanguentada e precisou levar pontos.

Singo, do Monaco, pediu desculpas ao goleiro pessoalmente e também nas redes sociais. "Meu gesto obviamente não foi intencional, mas pude ver depois que ele sofreu significativos lesões no rosto. Desejo a você uma rápida recuperação", escreveu o marfinense de 23 anos, que atua como zagueiro e lateral-direito.

O PSG divulgou vídeo também nas redes sociais em que mostra o jogador do Monaco se dirigindo a Donnarumma para pedir desculpas. O áudio capta a reação tranquila do goleiro, que diz "tranquilo" e "não se preocupe".

O lance perigoso acabou marcando a vitória do PSG sobre o Monaco por 4 a 2, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em Montecarlo. E gerou repercussão nas redes sociais. Alguns torcedores criticaram Singo, outros proferiram ofensas racistas.

Em comunicado, a direção do Monaco condenou os ataques discriminatórios. "Condenamos firmemente os comentários racistas inaceitáveis feitos sobre Wilfried Singo nas redes sociais após a partida de ontem à noite contra o Paris Saint-Germain. Tal comportamento não tem lugar no esporte, nem dentro nem fora de campo, e está totalmente em desacordo com os valores defendidos pelo clube. O clube oferece seu total apoio a Wilfried."

Donnarumma precisou deixar o gramado na quarta de maca. Horas após a partida, o PSG informou que o goleiro italiano sofreu "uma trauma no rosto, com múltiplas lesões". O jogador da seleção da Itália fará exames nesta quinta e ficará em repouso pelos próximos dias.