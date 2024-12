Vini Jr. estende a mão a Mbappé após rusga de francês com Neymar: 'Sou fã'

O mesmo punho que cerra para combater o racismo também se abre em gesto de solidariedade. Eleito o melhor do mundo pela Fifa, Vinícius Júnior estendeu a mão a Mbappé mesmo com o francês tendo rusgas com Neymar no PSG.

Pelo menos neste início de trajetória no Real Madrid, a relação entre os atacantes têm sido de parceria e admiração mútua.

O título da Copa Intercontinental conquistado nesta quarta-feira (18), em Doha (QAT), após vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, foi mais um capítulo que fortaleceu a amizade.

Vini Jr. realizou uma jogadaça no primeiro gol: driblou o goleiro Carlos Moreno e fez o famoso "faz e me abraça" para Mbappé, que apenas empurrou para o fundo da rede. Na comemoração, o francês fez questão de apontar para o brasileiro e agradecer pela assistência.

Mbappé vive momento de pressão na Espanha. No Real desde julho, ele tem 13 gols em 25 jogos, viveu períodos de seca e acumula quatro pênaltis perdidos, o que fez a imprensa local criticar o atacante dada a expectativa de sua contratação.

"Mandei muita mensagem para ele vir para o Real Madrid"

Mbappé comemora com Vini Jr após marcar pelo Real Madrid contra o Pachuca, na final do Intercontinental Imagem: Jose Breton/Getty

Após o jogo — onde foi coroado como o melhor em campo e o melhor do torneio — Vini Jr. revelou que não só é fã de Mbappé como insistiu para que o francês se tornasse seu companheiro de Real Madrid.