'Vini Jr. é o novo Neymar, que é o modelo equivocado', diz lenda do futebol alemão

Uma das lendas do Bayern de Munique e do futebol alemão, Lothar Matthaus fez algumas críticas ao atacante Vinicius Júnior. O brasileiro ganhou o prêmio "The Best" da Fifa de melhor jogador do mundo, na última terça-feira.

Lothar Matthaus comparou Vinicius Júnior com outro destaque do futebol brasileiro: Neymar. O alemão não aprova certas atitudes de Vini Jr dentro de campo. "Para mim, Vinicius Júnior é o novo Neymar. Seu comportamento vai pelo caminho equivocado. Neymar é o modelo equivocado. Vinicius tem uma grande finalização, velocidade, tudo é de primeiro nível, mas seu comportamento vai pelo caminho errado", opinou Lothar Matthaus ao jornal "Bild".

"Vinicius provoca os torcedores, se envolve em conflitos com os adversários e ironiza com gestos", continuou o ex-jogador da Alemanha.

Na premiação da Bola de Ouro, que ocorreu no final do mês de outubro, Vinicius Júnior ficou em segundo lugar. O espanhol Rodri foi o ganhador. Para Matthaus, o resultado do prêmio da revista France Football foi merecido.

"É por isso que, para mim, Rodri foi a escolha certa para a Bola de Ouro. Tem mais carisma, mais inteligência. O Vini Jr precisa amadurecer, tem as capacidades e o clube para se tornar um jogador de nível mundial", encerrou.