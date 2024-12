Veja por que Gallo segue no Santos mesmo com fracasso em negociações

Executivo de futebol do Santos, Alexandre Gallo está pressionado. O dirigente vem enfrentando sérias dificuldades em negociações no mercado da bola e ainda não conseguiu encontrar um técnico para dirigir a equipe em 2025. Muitos torcedores pedem a sua demissão, mas o ex-jogador ainda tem apoiadores internamente.

Gallo tem uma relação antiga com Marcelo Teixeira. Foi justamente o atual presidente do Alvinegro Praiano que indicou a sua contratação a Andres Rueda, em meados de 2023.

Outros nomes ligados ao mandatário também gostam e ainda depositam confiança no executivo. Este grupo inclui pessoas que não têm cargo oficial no clube, mas que têm forte influência nos bastidores do CT Rei Pelé.

O Santos está sem técnico desde o dia 18 de novembro, quando decidiu demitir Fábio Carille. O primeiro alvo do clube foi Luís Castro, mas o português não topou. Assim, o plano A virou Gustavo Quinteros.

Marcelo Teixeira afirmou, em mais de uma oportunidade, que o Peixe já tinha um novo técnico e que ele já estaria participando do planejamento para 2025. O treinador do Vélez, porém, nunca assinou nenhum contrato e, depois de conquistar o título do Campeonato Argentino, decidiu ficar no seu país natal.

Alexandre Gallo chegou a viajar para a Argentina nos últimos dias para reverter a situação, mas não teve sucesso.

Não é de hoje, aliás, que o executivo passa por essa frustração. Em 2023, ele foi à Itália para tentar contratar Roberto Pereyra, porém não conseguiu convencer o meia argentino. Para não voltar de mãos vazias, trouxe Alfredo Morelos. Ele exaltou o atacante colombiano diversas vezes. O atleta, porém, nunca vingou e foi emprestado ao Atlético Nacional-COL.

Para piorar, muitos empresários não gostam da forma como Gallo conduz as negociações. Isso acaba afastando muitos jogadores da Vila Belmiro, uma vez que os agentes não têm confiança nas conversas.

Alexandre Gallo foi anunciado no dia 9 de agosto de 2023. Ele chegou para tentar ajudar o Santos a evitar um inédito rebaixamento. O Peixe acabou caindo para a Série B na última rodada, após derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, em plena Vila Viva Sorte.

Na época, o dirigente deu uma coletiva para externar a sua raiva e prometeu que iria fazer correções.

"Muita coisa errada está acontecendo. Em todos os segmentos. Estou preparado pra isso, vou defender o Santos sempre, porque para sacanear tem um monte de gente. Eu estou realmente muito p** porque essa camisa não merece isso. É gigante. Sem transferir responsabilidade, todos temos que assumir e seguir em frente", disse.

Em dezembro, então, Marcelo Teixeira foi eleito presidente e, ao lado de Gallo, reformulou o elenco santista. Foram contratados 20 jogadores para a disputa da Segunda Divisão.

Destes, se firmaram Gabriel Brazão, Escobar, Gil, João Schmidt, Guilherme e Otero. Alguns já até foram embora, como Marcelinho, Jorge e Cazares, e outros não devem ser aproveitados para 2025, como Patrick, Yusupha Njie, Billy Arce, Rodrigo Ferreira, Renan, Pedrinho e Hayner.

Com o retorno à Série A, Gallo corre para encontrar um técnico e novos atletas. A demora, porém, incomoda. Já são 31 dias sem treinador ou reforços anunciados.

O Santos viaja para a pré-temporada nos Estados Unidos no começo de janeiro. O primeiro jogo é no dia 11, contra o Atlético Nacional-COL, no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. Além disso, o clube terá Brasileirão, Copa do Brasil e Paulistão em 2025.