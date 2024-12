Vasco anuncia nova campanha para o programa de sócio torcedor

O Vasco lançou a campanha "Sou Vascaíno", em parceria com a empresa End to End. O objetivo da ação é destacar o gigantismo do clube nos mais variados cantos do país e trazer a importância de ser associado no programa Sócio Gigante em 2025.

Além de experiências exclusivas com o futebol, quem aderir, renovar ou realizar um upgrade no programa ainda em dezembro terá direito a desconto de 10% na mensalidade para o próximo ano.

Entre os benefícios da promoção estão:

a manutenção do preço de 2024;

até 10% de desconto no valor do plano;

30% de desconto em camisas oficiais (limitadas aos primeiros 1898 vascaínos que adquirirem);

50% de desconto nos principais cinemas em todo o país;

sorteio de 1.898 camisas oficiais ao longo de 2025;

sorteio de viagem para 2 sócios mais 2 acompanhantes para cada jogo da fase de grupos da Sul-Americana;

100% do valor da parcela revertido em cupons no Zé Delivery;

100% da verba investida no futebol do Vasco;

novo clube de benefícios a partir de janeiro;

experiências diferenciadas para o sócio que não mora no Rio de Janeiro.

"Nosso papel inicial é uma campanha de renovação, retenção e ampliação de base, que durará 90 dias. Nós teremos uma equipe de acionamento via WhatsApp para conversão e engajamento da base de sócios inadimplentes ou aqueles que, em algum momento, tiveram contato nos canais e não são sócios ainda", detalha Reginaldo Diniz, CEO da End to End.

"Ser vascaíno sempre foi algo que esteve presente na minha vida e é algo que todos nós temos um orgulho imenso de gritar para todo mundo. Esse ano tivemos muitos desafios, obstáculos, mas conseguimos superá-los com a força da torcida do Vasco ao nosso lado", destaca Pedrinho, presidente do Vasco.