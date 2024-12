Transmissão ao vivo do sorteio da Pré-Libertadores 2025: veja onde assistir

A Conmebol define nesta quinta-feira (19), às 12h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores de 2025, que contará com dois clubes brasileiros: Corinthians e Bahia.

Onde assistir: ESPN, Disney+ (streaming - de acordo com as condições da plataforma) e Youtube da Conmebol Libertadores.

A primeira fase preliminar não terá brasileiros. Ao todo, seis equipes formarão três confrontos, sendo uma de cada um dos seguintes países: Peru, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai. Os jogos serão disputados em ida e volta, com os times do pote 1 decidindo em seus domínios.

Os vencedores se juntarão a outros 13 times que já estão na segunda fase preliminar. Estão entre estes 13: dois times brasileiros, dois colombianos, dois chilenos e um representante uruguaio, argentino, boliviano, paraguaio, venezuelano, peruano e equatoriano. O sorteio desta etapa do torneio também será realizado no evento.

Confrontos entre times do mesmo país não serão permitidos na segunda fase. Ela também contará com jogos de ida e volta, com o time do pote 1 decidindo em casa. A única exceção é se um dos clubes vier da fase 1.

A terceira fase terá quatro jogos, cada um valendo uma vaga nos grupos da Libertadores. Nela, times do mesmo país podem se enfrentar. Os jogos também são de ida e volta.

Veja potes do sorteio

Fase 1

Pote 1

Alianza Lima (PER)

El Nacional (EQU)

Defensor (URU)

Pote 2

Nacional (PAR)

Monagas (VEN)

Representante da Bolívia

Fase 2

Pote 1

Boca Juniors (ARG)

Corinthians (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Barcelona (EQU)

Independiente Santa Fe (COL)

Melgar (PER)

Bahia (BRA)

Ñublense (CHI)

Pote 2

Deportes Iquique (CHI)

Boston River (URU)

Universidade Central (VEN)

Representante da Bolívia

Representante da Colômbia

Time 1 da fase 1

Time 2 da fase 1

Time 3 da fase 1