Conmebol realiza sorteio da 1ª fase da Sul-Americana; confira os jogos

Do UOL, em São Paulo

A Conmebol realizou nesta quinta (19) o sorteio dos confrontos da primeira fase da Sul-Americana, que não conta com brasileiros.

Jogos da 1ª fase (duelos entre equipes do mesmo país)

Universitario (BOL) x Bolívia 3

Bolívia 2 x Bolívia 4

Universidad Catolica (CHI) x Palestino (CHI)

Unión Española (CHI) x Everton (CHI)

Junior Barranquilla (COL) x América de Cali (COL)

Once Caldas (COL) x Rep. de Colômbia (COL)

Mushuc Runa (EQU) x Orense (EQU)

Universidad Católica (EQU) x Aucas (EQU)

Deportivo Luqueño (PAR) x Ameliano (PAR)

Guaraní (PAR) x 2 de Mayo (PAR)

Tarma (PER) x Cienciano (PER)

Atlético Grau (PER) x Cusco (PER)

Racing (URU) x Montevideo Wanderers (URU)

Cerro Largo (URU) x Danibio (URU)

Puerto Cabello (VEN) x Metropolitanos (VEN)

Deportivo La Guaira (VEN) x Caracas (VEN)

🤩🏆 ¡Cruces definidos! Los partidos de la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Sudamericana 2025#LaGranConquista pic.twitter.com/J0pOTPVfDO -- CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 19, 2024

Fase preliminar

Os duelos da 1ª fase valem uma vaga nos grupos da Sul-Americana. São confrontos entre times do mesmo país em jogo único, com o mando de campo definido pela ordem do sorteio. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Os seis representantes brasileiros entram direto na fase de grupos, assim como os times da Argentina. Quatro clubes eliminados na terceira fase da Libertadores também garantem vaga nesta etapa.

São 32 equipes brigando em clássicos nacionais pelas 16 vagas finais. Times de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela estão no páreo na fase preliminar.