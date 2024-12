Seleção Brasileira feminina conhece seu grupo na Copa América de 2025; confira

Nesta quinta-feira, após sorteio realizado pela Conmebol, a Seleção Brasileira feminina conheceu seu grupo da Copa América, que será disputada no Equador, entre os dias 12 de julho e 2 de agosto de 2025. Ao lado do Brasil, a seleção cabeça da chave B, se encontram Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Já no Grupo A aparecem Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Na primeira fase da competição continental, todas as equipes do mesmo grupo se enfrentam e apenas as duas melhores colocadas de cada chave avançam às semifinais, onde o líder do Grupo A enfrentará o vice-líder do Grupo B e o líder do B enfrentará o segundo colocado do A.

É O BRASIL NA SELEÇÃO DA @FIFAcom! ?? A Gabi Portilho foi eleita para o time feminino da temporada 2024 do FIFA The Best! Especial demais! Parabéns, @gaabiportilho! ?? pic.twitter.com/MKdUkk2h5g ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) December 17, 2024

A Copa América deixou de garantir vaga para a Copa do Mundo feminina desde a criação das Eliminatórias Sul-Americanas. No entanto, o torneio levará as seleções finalistas para as Olimpíadas de Los Angeles, que ocorrerão em 2028.

Já o terceiro, o quarto colocado e o quinto colocado carimbarão seus passaportes às disputas dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Para que isso seja possível, as duas terceiras colocadas de cada chave da Copa América duelarão em busca dessa quinta vaga.

O Brasil é o maior campeão da Copa América feminina, com nove taças (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022) das dez edições disputadas até o momento.