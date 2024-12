Scarpa 'vira a página' sobre passagem pela Europa e mira Copa com a seleção

Do Zona Mista, do UOL.

Gustavo Scarpa, meia do Atlético-MG, trata como página virada a passagem sem brilho pelo futebol europeu e almeja retornar à seleção brasileira.

O que aconteceu

Após deixar o Palmeiras, Scarpa atuou por Nottingham Forest-ING e Olympiacos. No Velho Continente, porém, não obteve sucesso e retornou em 2024 para defender o Galo.

O meia não descarta voltar a atuar novamente no futuro no futebol europeu, mas vê como distante no momento. Ele falou sobre o sonho em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.

Eu gostaria muito, mas eu sei que é muito porque eu já tive uma oportunidade e não rendi, a idade… não estou velho, mas 31 é mais difícil de sair daqui para ir para a Europa. Tenho esse sonho, mas pensando no dia a dia é tentar aproveitar o máximo essas férias, dar uma desestressada e vamos ver o que reserva para a gente em 2025 Gustavo Scarpa, ao UOL.

Já tenho outros problemas para pensar, outras derrotas para digerir e tentar encontrar soluções, recentemente perdemos duas copas, então infelizmente ou felizmente tenho outros problemas para pensar

Destaque do Atlético-MG neste ano, Gustavo Scarpa tem um grande objetivo: disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. O meia esteve entre os nomes presentes na pré-lista para a disputa da Copa América nos Estados Unidos, mas acabou não sendo chamado.

Eu ainda tenho sonho de disputar uma Copa do Mundo e vou lutar para isso. Continuar fazendo meu trabalho bem feito e buscar uma vaga numa Copa do Mundo Gustavo Scarpa.

