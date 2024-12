Renato Gaúcho descarta trabalho em Santos e Vasco: 'Momento de descansar'

O técnico Renato Portaluppi se manifestou sobre o interesse de Santos e Vasco em sua contratação.

O que aconteceu

Renato agradeceu as diretorias de ambos, mas descartou assumir um time no momento. Nas redes sociais, ele disse que teve "ótimas" com os dois clubes e exaltou os projetos, mas ponderou sobre o lado familiar..

Ele afirmou que o momento atual é de descansar. Renato completou que ficou feliz por ter sido procurado pela dupla.

O treinador está livre desde que saiu do Grêmio. Ídolo do clube, ele não teve seu contrato renovado para a próxima temporada.