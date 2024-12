Renato Gaúcho recusa propostas de Santos e Vasco, mas agradece: "Os dois projetos são muito bons"

Nesta quinta-feira, Renato Gaúcho anunciou em seu perfil no Instagram que recusou as propostas de Santos e Vasco. O treinador agradeceu o interesse e elogiou ambos os projetos apresentados, mas comentou que prefere descansar após um ano desgastante.

"Quero agradecer às diretorias do Vasco e do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado", disse o treinador.

Segundo informações da ESPN, Renato Gaúcho não ficou satisfeito com a oferta salarial da equipe de São Januário. O técnico era o plano A da diretoria vascaína para assumir a equipe em 2025.

Já o Santos fez contato com Renato no fim de novembro, mas as tratativas não avançaram.

Na temporada de 2024, sob o comando de Renato, o Grêmio terminou o Brasileirão na 14ª colocação, com 45 pontos, e levou a última vaga para a Copa Sul-Americana de 2025. Já na Libertadores e na Copa do Brasil, o Tricolor foi eliminado nas oitavas de final.

Foto: Divulgação / Instagram