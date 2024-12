Red Bull confirma neozelandês Liam Lawson no lugar de Pérez para temporada 2025 da F-1

A direção da Red Bull confirmou nesta quinta-feira que o neozelandês Liam Lawson vai substituir Sergio Pérez na equipe na temporada 2025 da Fórmula 1. O piloto mexicano foi dispensado no dia anterior, mesmo ainda tendo contrato para o próximo ano. Lawson formará dupla com o tetracampeão mundial Max Verstappen.

O anúncio da troca de pilotos já era esperado desde a semana passada, quando o chefe da Red Bull, Christian Horner, indicou publicamente sua insatisfação com o rendimento de Pérez neste ano. E citou tanto Lawson quanto o japonês Yuki Tsunoda como potenciais substitutos do mexicano para o próximo ano.

Tanto Lawson quanto Tsunoda pilotaram pela RB, equipe satélite da Red Bull, na temporada 2024. O neozelandês, contudo, foi o escolhido da direção do time austríaco, que não anunciou o tempo de contrato do seu novo piloto.

"Estou muito feliz em anunciar que Liam Lawson se juntará à equipe em 2025. As performances de Liam ao longo de suas duas passagens pela RB demonstraram que ele não só é capaz de entregar resultados fortes, mas também é um verdadeiro piloto, sem medo de enfrentar os melhores e sair por cima", comentou Horner, em referência à personalidade do neozelandês.

Lawson ganhou rapidamente uma fama de "bad boy" na F-1 ao entrar em atrito com pilotos, como o bicampeão mundial Fernando Alonso, e o próprio Pérez, a quem veio substituir. O neozelandês mostrou o dedo do meio para o mexicano numa disputa na pista e afirmou que "não estava na F-1 para fazer amigos".

Horner projetou um desafio para Lawson na nova equipe. "Não há dúvida de que correr ao lado de Max, um tetracampeão e, sem dúvida, um dos maiores pilotos já vistos na F-1, é uma tarefa assustadora, mas tenho certeza de que Liam pode enfrentar esse desafio e entregar alguns resultados excelentes para nós no ano que vem."

Lawson veio do programa de jovens pilotos da própria Red Bull. Ele fez sua estreia na F-1 no ano passado, pela equipe AlphaTauri (que viria a mudar de nome para RB), para substituir o australiano Daniel Ricciardo, então machucado, no GP da Holanda. Ele somou pontos logo em sua segunda corrida e completou cinco provas naquele ano.

A mesma substituição aconteceu no decorrer da temporada 2024, desta vez porque a RB dispensou Ricciardo em razão do fraco rendimento ao longo do campeonato. Lawson estreou como titular do time em setembro, no GP dos Estados Unidos. Ao todo, disputou seis corridas e somou quatro pontos, a metade do que Tsunoda obteve no mesmo período.

"Ser anunciado como um piloto da Red Bull é um sonho para mim, isso é algo que eu queria e trabalhei para alcançar desde os meus oito anos de idade. Tem sido uma jornada incrível até agora. Quero agradecer muito a toda a equipe da RB pelo apoio, as últimas seis corridas desempenharam um papel importante na minha preparação para este próximo passo", celebrou Lawson.