Red Bull confirma Liam Lawson como parceiro de Max Verstappen em 2025

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen já tem um novo parceiro para a temporada de 2025. Nesta quinta-feira, a Red Bull anunciou que Liam Lawson representará a equipe que recentemente optou por se desvincular de Sergio Pérez.

"Ser anunciado como um piloto da Oracle Red Bull Racing é um sonho de vida para mim, isso é algo que eu queria e trabalhei para alcançar desde os meus oito anos de idade. Tem sido uma jornada incrível até agora", disse Liam Lawson.

"Quero agradecer muito a toda a equipe da VCARB pelo apoio, as últimas seis corridas desempenharam um papel importante na minha preparação para este próximo passo. Também quero agradecer a Christian, Helmut e toda a família Red Bull por acreditarem em mim e me darem esta oportunidade. Estou super animado para trabalhar ao lado de Max e aprender com um campeão mundial, não tenho dúvidas de que aprenderei com sua experiência. Mal posso esperar para começar!", completou.

O neozelandês Liam Lawson ingressou no Programa Júnior da Red Bull em 2019 e, após uma série de conquistas nas categorias de base, fez sua estreia na Fórmula 1 com a Scuderia AlphaTauri no Grande Prêmio da Holanda de 2023, substituindo o lesionado Daniel Ricciardo. No fim da temporada de 2024, o jovem de 22 anos entrou de vez o australiano e participou de seis corridas.

"As performances de Liam ao longo de suas duas passagens pela Visa Cash App Racing Bulls demonstraram que ele não só é capaz de entregar resultados fortes, mas também é um verdadeiro piloto, sem medo de se misturar com os melhores e sair por cima", comentou Christian Horner, diretor e CEO da Oracle Red Bull Racing Team.

Além de Liam Lawso, quem estava cotado para assumir a parceria com Max Verstappen era o japonês Yuki Tsunoda, que também competiu pela Racing Bulls em 2024. A equipe de Milton Keynes, no entanto, optou pelo neozelandês.