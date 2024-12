Presidente do Corinthians faz balanço de temporada e projeta 2025: "Vamos brigar por títulos"

O presidente Augusto Melo fez um balanço da temporada de 2024 do Corinthians, lembrando especalmente das dificuldades que teve no começo do mandato, na primeira janela de transferências. Para 2025, o dirigente prometeu um clube "completamente diferente" e garantiu que a equipe vai brigar por títulos.

Questionado sobre a primeira janela de transferências do Timão, Augusto lembrou a falta de credibilidade que o Corinthians tinha no mercado da bola e cutucou indiretamente Rubão, diretor de futebol até maio. O dirigente exaltou o trabalho do executivo Fabinho Soldado, que liderou as movimentações na segunda janela.

"Difícil (a janela de transferências), talvez por falta de experiência, por confiar em pessoas achando que teriam capacidade. Mas somos seres humanos, estamos sujeitos a errar e graças a Deus aprendemos com isso. Foi uma janela difícil, a situação do clube era complicada, não imaginávamos tantos problemas, a falta de credibilidade. A gente entendeu que precisaria equacionar nossas dívidas primeiro para ter condição financeira e crédito, por isso foi difícil, o custo era maior, mas conseguimos equacionar, buscar receitas para se preparar para uma segunda janela. Agora temos um executivo de futebol, uma pessoa especializada em mercado, profissional, por isso a segunda janela foi mais pontual", comentou Augusto à Corinthians TV.

Já em relação à próxima temporada, Melo prometeu um novo Corinthians, destacando a qualidade do elenco e o planejamento que vai ser feito. O dirigente espera uma equipe que brigue por títulos e faça um Campeonato Brasileiro competitivo.

"A gente quer sempre brigar pelas primeiras posições, sempre entre os quatro, brigando por títulos, o Corinthians tem que estar ali. Mas agora, para 2025, temos um planejamento,um elenco, vai ser um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos. Vai ser um Brasileiro melhor, vamos brigar por títulos. Mas estou feliz pelo desfecho, ninguém imaginava que conseguiríamos alcançar a Libertadores", disse o mandatário.

O 2025 do Corinthians já começou. Nesta quinta, o clube conheceu seu adversário na segunda fase da Copa Libertadores e o chaveamento para o terceiro estágio.

Em relação às contratações, a diretoria espera fazer movimentações pontuais. O foco neste momento é o setor da zaga, mas a cúpula corintiana também está em busca de um lateral esquerdo e um meio-campista.